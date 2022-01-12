Многодетный папа: Деньгов запечатлелся с сыном от Топурии и наследниками от первого брака

Солистка группы «А-Студио» устроила семейный отпуск. Даже старшие дети Льва Деньгова проводят время с ними.

Кети Топурия выступает на сцене больше 15 лет. Она рассказывала, что в свое время ее поддержала даже Алла Пугачева. Солистка группы «А-Студио» долгое время не могла обрести счастье после развода с Львом Гейхманом.

Ее роман с Гуфом был скоротечным. А вот дипломат Лев Деньгов смог покорить ее сердце. Не так давно они отпраздновали годовщину со дня свадьбы. А вот январские каникулы пара проводит в Дубае.

На отдыхе Топурия то и дело наряжается. Ранее она поделилась кадрами с дочкой Оливией от первого брака, а также сыном Львом, которому скоро исполнится годик.

Как оказалось, с ними отдыхают и дети Деньгова от прошлых отношений: сын Леонид, дочь Шошана. Дипломат поделился редким фото, на котором запечатлелся со всеми своими детьми и дочкой супруги. Они покатались на колесе обозрения.

Поклонники восхитились многодетным папой. Многие отметили, что у него красивые наследники. «Ого! Какая банда», «Какое милое фото! Счастья всем детишкам на свете», «Такая у вас взрослая дочка», «Маленький Адам такой милый», «Просто прелесть», «Лев, вот это у вас маленькие львятки», «Дочка очень красивая», «Счастливый», «Вот это повезло», — прокомментировали пост подписчики.

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