Вечер в Дубае: Кети Топурия в черных мини-платье и босоножках на шпильке вышла на променад

Солистка группы «А’Студио» проводит свой отпуск с мужем на курорте. Она похвасталась стильным луком.

Кети Топурия является популярной певицей. Она уже больше 15 лет выступает с группой «А’Студио». Примечательно, что Кети славится не только своими вокальными данными, но и чувством стиля.

Она выступает в платьях и костюмах с фактурными деталями. А в обычной жизни артистка выбирает более комфортные образы. Примечательно, что она любит наряжаться даже на отдыхе.

Новогодние каникулы Кети решила провести с семьей в Дубае. Она ранее запечатлелась с мужем Львом Деньговым. Влюбленные поужинали в одной из кафешек. Также с ней отдыхают дети Оливия и Адам.

А вот 10 января артистка нарядилась. Она решила принарядиться. Примечательно, что певица обладает стройной фигурой. Она вернулась в форму спустя почти год после родов. На фото Топурия позировала в черном мини-платье и жакете. Наряд дополнили босоножки на шпильке. Наряд подчеркнул не только ее формы, но и загар.

Поклонники одарили артистку комплиментами. Многие отметили, что она выглядит идеально. «Вау. Самая очаровательная! Красоточка», «Самая стильная всегда», «Красивая и стильная», «Очень, очень красиво! Глаз не оторвать!», «Какой загар», «Хороший дорогой вкус, очень красиво и, главное очень вам идет», «Кети, вы богиня!», «Очень красивые ноги», «Загар идеальный», — прокомментировали пост подписчики.

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