Кудрявый ангел: Топурия в мини-юбке и леопардовом топе предстала с крохой-сыном на руках

Солистка группы «А’Студио» прокатилась с Адамом Деньговым на самом высоком колесе обозрения в Дубае.

Кети Топурия выступает с группой «А’Студио». Певица регулярно щеголяет на сцене, но это не мешает ей проводить время с друзьями и семьей.

В свои 35 лет она может похвастаться стройной фигурой. При этом у артистки уже подрастают дети — шестилетняя дочка Оливия и сын Адам, которому скоро исполнится год. Примечательно, что в январе звездная семья приехала отдыхать в Дубай.

Ранее Топурия поделилась трогательным фото с мужем Львом Деньговым. Они редко появляются на публике вместе. Но на этот раз певица даже показала подросших детей, которые играли на пляже. Не обошлось и без семейных прогулок.

Артистка в белой мини-юбке и леопардовом топе отправилась кататься на самом большом колесе обозрения. Кети держала на руках малыша, облаченного в джинсовый комбинезон зеленого цвета и футболку. На голове вились локоны.

Наряд подчеркнул стройную фигуру Топурии. Примечательно, что после родов прошло меньше года. Нежные кадры восхитили пользователей Сети.

«Какая вы красивая», «Ноги просто бесконечные», «Кети, у вас идеальная фигура», «Какой маленький принц», «Вот это он вырос», «Адам такой стиляга», «Какой прелестный малыш», «Боги, когда вы успели?», «Радуете наши глаза», «Интересно, в кого он кудрявый такой», «Просто ангельская внешность», «Просто идеально все!», «Какие ноги, ох» — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.