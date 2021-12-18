Бесподобный стиль: Топурия в изумрудном платье в пол с разрезом предстала на новогодних съемках

Певица даже сменила прическу ради нового образа, в котором зрители увидят ее в новогоднюю ночь.

Кети Топурия уже давно выступает на сцене. Она признавалась в интервью, что группа «А’Студио» изменила ее жизнь. Уже первая песня «Улетаю» сделала ее знаменитостью. Однако певица удивляется, что раньше многие считали ее полноватой.

По ее словам, она всегда была стройной. Более того, в какой-то момент артистка стала сотрудничать с грузинскими дизайнерами. Не удивительно, что ее образы всегда привлекают внимание.

В последнее время Кети почти каждый вечер появляется на сцене. Она участвует в праздничных концертах. На этот раз певица поделилась кадрами со съемок новогоднего шоу, которое покажут после боя курантов.

Она предстала в изумрудном платье в пол с разрезом спереди. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Более того, Топурия надела парик с каре и светлые локоны оттенили ее загар. Она также сделала макияж с зеленой помадой.

Образ певицы сразил поклонников. Многие отметили, что едва узнали звезду в столь экстравагантном аутфите. «Даже нет слов, супер, супер, Голливуд отдыхает», «Бесподобный стиль», «Кети! Ты просто супер! И твой голос и твой стиль, просто на высоте!», «Ох, ну что вы творите», «Вы так елочку затмите», «Ах, ну почему вам все так идет», «Блондиночка роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на днях Кети посетила хоккейный матч в дутом пуховике вместе с мужем Львом Деньговым. Это редкий выход в свет пары.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.