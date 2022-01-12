На стиле: Алсу в белоснежных кюлотах и блузке с эффектом стройности оторвалась в Дубае

Певица в компании Жанны Мартиросян и Элины Джанибекян отдыхает в ОАЭ.

Алсу выступает на сцене с юных лет. Она не скрывает, что слава пришла к ней очень рано. Однако певица всегда отличалась стройностью. Она даже наряды выбирает так тщательно, стараясь выбирать приличную длину платьев.

Артистка в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой: она подчеркивает ее только с помощью нарядов. В последнее время звезда стала чаще прибегать к молодежному стилю.

Этой зимой Алсу отдыхает в Дубае. Она приехала туда с дочками, сыном и мужем. Однако зачастую певица веселиться на отдыхе в компании подруг: Жанны Мартиросян и жены основателя Comedy Club Production Элины Джанибекян.

Артистка решила показать, как проводит время. Она похвасталась также своим гардеробом. Сначала Алсу гуляла в джинсах клеш и куртке оверсайз из денима. Она даже станцевала с подругами.

Также во время катания на автомобиле певица отметилась в белоснежных кюлотах и блузке в голубую полоску. Еще Эвелина Хромченко признавалась, что вертикальная полоска визуально стройнит. Артистка много смеялась и дурачилась с подругами.

«Кратко о том, где я пропадала все это время», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Вам вместе скучно бывает вообще?», «Слишком хорошо», «Какие классные», «Жить как говорится хорошо, а хорошо жить еще лучше», «Какие наряды», «Ох, какие стильные леди», «Вот это стиль», «Так загорела», — прокомментировали пост подписчики.

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