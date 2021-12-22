Блестят и стройнят: Алсу нарядилась в костюм оверсайз со струящимися брюками палаццо

Певица решила рассказать, в чем будет встречать новогоднюю ночь. В ее гардеробе оказался яркий лук.

Алсу уже давно выступает на сцене. Она привыкла к постоянному вниманию публики. Певица предпочитает выглядеть элегантно. В свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что у артистки трое детей.

Когда Николай Басков и Сергей Лазарев увидели ее на шоу «Дуэты», то отметили, что она может смело снова становиться мамой. К слову, звезда очень дружна с дочками Сафиной и Микеллой. А вот сына Рафаэля она показывает редко.

В последнее время Алсу регулярно выходит в свет. Она участвует в новогодних съемках и посещает вечеринки. Каждый раз певица демонстрирует женственные наряды. Поклонники решили узнать, в чем она намерена встретить Новый год.

«В хорошем настроении и наверняка в чем-то блестящем», — заявила артистка.

При этом она поделилась снимком, на котором позировала в черном костюме оверсайз в пижамном стиле с пайетками. Брюки палаццо не только скрыли изъяны, но и визуально сделали певицу стройнее. К слову, на днях в подобном костюме Татьяна Навка отметилась на шоу «Вечерний Ургант».

Поклонники одарили Алсу комплиментами. Многие признались, что тоже намерены нарядиться в новогоднюю ночь. «Красавица ты просто», «Наш бриллиант», «Идеальная женщина», «Как итальянка. Очень идет этот образ», «Крутой костюм», — прокомментировали пост подписчики.

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