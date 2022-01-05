Леди отрывается: Алсу в шелковом платье-халате устроила «шальные» танцы прямо на пляже в Дубае

Алсу выступает на сцене с малых лет. Она давно завоевала любовь публики. Певица продолжает строить карьеру. Более того, по ее стопам пошла дочка Микелла. У артистки также подрастают дочка Сафина и сын Рафаэль.

Стоит отметить, что в 38 лет многодетная мама может дать фору даже моделям. Поклонники и друзья восхищаются тем, как выглядит звезда. Примечательно, что певица всегда старается выглядеть женственно и элегантно.

Новый год Алсу встретила с семьей в Дубае. Она приехала туда с мужем Яном Абрамовым и детьми. Обычно певица ведет себя очень сдержанно. Но на этот раз она позволила себе расслабиться.

Артистка устроила шальные танцы прямо на пляже. Компанию ей составила жена Гарика Мартиросяна Жанна. Звезда была в шелковом платье-халате и сланцах. В пляжном наряде была и ее подруга.

Они танцевали и демонстрировали загорелые части тела. И хоть звезда выглядела на кадрах не идеально, так как дурачилась, ролик был опубликован.

«Третий день новогодних праздников проходит спокойно. Алсу, подтверди!» — написала Жанна. «Подтверждаю, полный штиль», — заявила певица.

Поклонники восхитились веселой компанией. Многие осыпали комплиментами артистку. «Девочки, красавицы!», «Безумно приятно видеть Алсу на пляже», «Этим подругам не бывает скучно», «Какая идеальная фигура у Алсу», «Ничего подобного не видела», «Девочки отрываются», «Мне нравится, когда даже леди Алсу расслабляется», — прокомментировали пост подписчики.

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