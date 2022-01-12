«Подумают, что мы вместе»: полуобнаженный Омаров появился в Instagram экс-пассии нового бойфренда Бородиной

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров подтвердил, что отдыхает в Таиланде с экс-невестой своего приятеля Трофима.

Что ж, похоже, этот жест можно считать официальным объявлением о совместном отдыхе Курбана Омарова с бывшей невестой его приятеля Трофима Симищенко.

А именно – Курбан Омаров засветился в микроблоге экс-пассии Трофима Виолетты.

Трофим Симищенко, в свою очередь, по словам Омарова, сейчас является любовником Ксении Бородиной.

И по версии Курбана, был им, когда Бородина еще состояла в браке с Омаровым. Ксения Бородина и Трофим накануне вернулись с отдыха на Мальдивах.

Курбан Омаров же только на днях улетел в Таиланд. Там он проводит время с бывшей невестой своего приятеля, косметологом Виолеттой, которая к тому же хороша собой.

Пара до этого демонстрировала фото и видео в одинаковых локациях в Таиланде. Но решила все же не таиться.

В сторис микроблога Виолетта поделилась видео полуобнаженного Курбана Омарова, которое она сняла на пляже.

«Хорош, сейчас все подумают, что мы вместе. Со своим пиджаком из Москвы приехала», — говорит в кадре Курбан Омаров

Он проплывает мимо девушки, как пароход, демонстративно таща за собой по песку шезлонг.

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