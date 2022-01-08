Стройная блондинка: что известно о новой возлюбленной Курбана Омарова

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись 6 августа прошлого года. В браке они прожили шесть лет и воспитывали дочь Теону. Новогодние праздники телеведущая проводит на Мальдивах в компании дочек и нового возлюбленного Трофима, а бизнесмен остался в Москве. В последнее время он публикует в своем инстаграме снимки эффектной блондинки.

Известно, что новая возлюбленная Курбана Омарова – Виолетта Паршина. Она врач косметолог-дерматовенеролог, специалист по контурной пластике и инъекционным методикам. Воспитывает шестилетнего сына. Судя по всему, Бородина также знакома с Паршиной, так как в соцсети телеведущая ставила лайки под ее публикациями.

Добавим, ранее Виолетта Паршина была возлюбленной нынешнего бойфренда Ксении Бородиной Трофима.

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