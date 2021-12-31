Не смогла промолчать: Наталья Подольская отреагировала на снимок Стеши Маликовой, облаченной в мини-платье

В канун Нового года большая и дружная семья Маликовых отправилась в ресторан, чтобы поздравить друг друга с грядущими праздниками.

Стефания Маликова делилась в микроблоге снимками с теплого семейного ужина. На них она предстала в обществе папы Дмитрия Маликова, дедушки Юрия Маликова и младшего брата Марка Маликова.

Для похода в ресторан Стефания Маликова облачилась в белый наряд, в котором немного напоминала сказочную Снегурочку.

Стеша Маликова выбрала трикотажное мини-платье по фигуре и сапожки, гармонирующие по цвету с оттенком ее светлых волос.

На фото в микроблоге Стефания Маликова излучает счастье и позитив.

Известная певица Наталья Подольская не смогла пройти мимо снимков Стеши Маликовой. Вокалистка сделала комплимент наследнице звездной семьи.

«Красавица!» — отреагировала Наталья Подольская в комментариях к посту.

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