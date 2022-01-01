«Мои дети любимые»: Подольская в комбинезоне цвета индиго покатала сыновей на «ватрушке»

Певица Наталья Подольская в новогодние праздники отказалась от выступлений ради общения с малышами Темой и Ваней.

Популярная вокалистка Наталья Подольская часто признается, что дети – ее главная мотивация и смысл жизни.

Звезда не представляет себя без постоянного общения с сыновьями Темой и Ваней. В Новый год Наталья Подольская отказалась от всех выступлений. Певица все свое время проводит с детьми.

После новогоднего праздника Наталья Подольская отправилась с Темой и Ваней гулять на детскую площадку. Погода позволяла находиться на улице подольше. Всего минус один градус, ветра нет.

Для прогулки с сыновьями Наталья Подольская облачилась в комбинезон цвета индиго, подчеркнувший ее стройную фигуру.

В сторис микроблога певица поделилась видео, на котором запечатлено, как она катает на ватрушке Тему и Ваню. Подольская кружит сыновей по снегу.

«Не закружилась голова?» — спрашивает звездная мама у мальчиков.

Затем делает еще пару кругов и кидается обнимать своих ненаглядных сыновей.

«Мои дети любимые», — приговаривает в кадре Наталья Подольская.

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