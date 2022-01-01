На пушистом ковре в гостиной: Подольская подловила, как ее младший сын обнимает старшего

Певица Наталья Подольская запечатлела на видео милые моменты с участием своих детей и дочерей сестры-близнеца.

Певица Наталья Подольская и ее сестра-двойняшка Юлиана очень дружны. Старший сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова Тема ровесник дочерей-близнецов Юлианы.

Сестры часто общаются и эти новогодние праздники проводят вместе. Юлиана с семьей гостила у Натальи Подольской.

В сторис микроблога певица поделилась видео, на котором запечатлено, как ее сыновья и дочери сестры играют в гостиной. Помещение празднично украшено, на полу постелены два белых пушистых ковра.

На них с удовольствием возятся дети. В кадре видно, как младший сын Подольской, годовалый Ваня ложится сверху на лежащего на ковре старшего брата Тему и обнимает его.

«Ты обнимал брата?» — слышен голос Натальи Подольской за кадром.

Счастливая мамочка явно пришла в умилении от жеста младшего сына.

«И сестричек обнимай. Это твои сестрички», — призвал Ванечку голос за кадром.

Это, судя по всему, говорит мама Наташи Подольской, которая тоже частый гость в доме своей звездной дочери.

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