На пушистом ковре в гостиной: Подольская подловила, как ее младший сын обнимает старшего

Певица Наталья Подольская и ее сестра-двойняшка Юлиана очень дружны. Старший сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова Тема ровесник дочерей-близнецов Юлианы.
Сестры часто общаются и эти новогодние праздники проводят вместе. Юлиана с семьей гостила у Натальи Подольской.
В сторис микроблога певица поделилась видео, на котором запечатлено, как ее сыновья и дочери сестры играют в гостиной. Помещение празднично украшено, на полу постелены два белых пушистых ковра.
На них с удовольствием возятся дети. В кадре видно, как младший сын Подольской, годовалый Ваня ложится сверху на лежащего на ковре старшего брата Тему и обнимает его.
«Ты обнимал брата?» — слышен голос Натальи Подольской за кадром.
Счастливая мамочка явно пришла в умилении от жеста младшего сына.
«И сестричек обнимай. Это твои сестрички», — призвал Ванечку голос за кадром.
Это, судя по всему, говорит мама Наташи Подольской, которая тоже частый гость в доме своей звездной дочери.
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