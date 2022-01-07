Невестка Орбакайте в плюшевой шубке Тедди прогулялась по Нью-Йорку с внуком Пугачевой

Никита Пресняков с женой улетел в США. Там они отпраздновали Рождество.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам знаменитых родственников и тоже занялся музыкой. У Никиты своя рок-группа, с которой он выступает.

Примечательно, что артист редко говорит о своей семье. Однако его можно увидеть на семейных праздниках или в гостях у бабушки Аллы Пугачевой. Новый год на этот раз он отпраздновал на бывшей даче Примадонны с женой Аленой Красновой.

больше по теме Невестка Орбакайте в черном платье с многослойной юбкой устроила застолье с внуком Пугачевой Никита Пресняков встретил Новый год на бывшей даче своей бабушки.

Влюбленные вместе уже длительное время. Они любят ездить в путешествия и устраивать вечеринки с друзьями. Однако в последнее время Пресняков был занят, так как участвовал в «Ледниковом периоде».

Но новогодние каникулы он решил провести в США, где раньше учился. Вместе с женой артист прилетел в Нью-Йорк. Там он решил устроить прогулку по Центральному парку и шопинг.

Алена отметилась в знаменитом городе в плюшевой шубке Тедди белого цвета. Она прильнула к мужу, который был в стеганом пуховике цвета электрик. К слову, возлюбленная певица уже прикупила себе фирменную сумочку.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие удивились тому, что они смогли приехать в США, так как после начала пандемии появился ряд новых условий для въезда. «Какие классные», «Ух ты! Никита снова в Нью-Йорке», «Как вам идет этот город», «Просто нереально! Рождество в Нью-Йорке», «Какие красивые», «Очень круто», «Выглядите потрясающе», — прокомментировали пост подписчики.

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