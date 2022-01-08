Невестка Орбакайте в пуховой жилетке цвета айвори вышла на променад в Нью-Йорке с мужем

Никита Пресняков и Алена Краснова устроили себе отпуск в Америке.

Никита Пресняков пошел по стопам родителей. Он тоже стал артистом. Сын Кристины Орбакайте выступает со своей группой и играет в театре. Он недавно принял участие в «Ледниковом периоде».

За него всегда болела жена Алена Краснова. Влюбленные обычно проводят время с друзьями, отдыхая на бывшей даче Аллы Пугачевой. На этот раз они там устроили застолье на Новый год.

А вот Рождество пара встретила в США. Раньше Никита там учился, поэтому знает все знаковые места в Нью-Йорке. Примечательно, что избранница музыканта является моделью.

С собой она взяла множество нарядов. Ранее невестка Орбакайте отметилась на шопинге в белой плюшевой шубке. А ночью она веселилась в клубе, где Пресняков спел с другими артистами. 7 января супруги отправились на променад.

На этот раз Краснова облачилась в брюки клеш серого цвета и плюшевую кофту цвета айвори. Наряд дополнила модная пуховая жилетка белого цвета. Сумка Yves Saint Laurent дополнила ее образ. Она насладилась видами, попила кофе.

«Хорошо», — заявила жена Никиты. «Эта поездка срывалась два раза, мы уже смирились, что никуда не полетим, но удача оказалась на нашей стороне и вот мы здесь! Я так счастлива!» — рассказала Алена.

Поклонники осыпали пару комплиментами. «Как круто, что все таки удалось вырваться!», «Вам идет этот город», «Вы очень красивая!», «Очень стильная», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.