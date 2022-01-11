«Нехудожественная гимнастика»: Андрей Малахов и его жена порезвились под огромной сосной в Баден-Бадене

Телеведущий Андрей Малахов и его супруга, издатель Наталья Шкулева отдыхают в Германии.

Известный телеведущий Андрей Малахов одиннадцатого января отмечает свой юбилей. Звезде российского телевидения исполнилось пятьдесят лет.

Как и обещал ранее, Андрей Малахов не стал устраивать никаких громких мероприятий по случаю красивой даты.

Вместе с женой, издателем и редактором Натальей Шкулевой, телеведущий уехал отдыхать на фешенебельный курорт в Германию, в город Баден-Баден.

Супругам очень весело вдвоем. Об этом свидетельствует коротенькое видео, которым Наталья Шкулева поделилась в Instagram.

В кадре Андрей Малахов и Наталья Шкулева резвятся под огромной сосной в Баден-Бадене. Супруги в кадре делают упражнения, поднимая вверх и опуская руки.

«Нехудожественная гимнастика», — подписала кадры Наталья Шкулева.

Звездные супруги вместе с четырехлетним сыном Александром отдыхают в премиальном спа-отеле Баден-Бадена. Ночь в нем стоит порядка 60 тысяч рублей.

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