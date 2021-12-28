Теща с зятем: Стас Садальский показал Маргариту Терехову в обнимку со звездой «Сватов»

Актер театра и кино Стас Садальский давно примерил роль блогера, которую с успехом играет уже довольно продолжительное время. Он по-прежнему ведет отдельный блог на LiveJournal, а также активно высказывается на злобу дня или постит фото в Instagram.

На сей раз артист показал архивное фото звезды советского кинематографа Маргариты Тереховой времен начала 90-х. Она позирует с тогдашним своим зятем, актером Николаем Добрыниным.

Это сейчас он — заслуженный артист и всенародно любимый по сериалу «Сваты» актер, а тогда только начинал свой путь и стал вторым мужем дочки Тереховой, Анны.

Подписчики поблагодарили Садальского за такое теплое фото и вспомнили любимицу режиссера Тарковского. В настоящее время, отметим, 79-летняя артистка неизлечимо больна, уже не узнает родных, детей и внуков, не может передвигаться самостоятельно.

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