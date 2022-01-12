«Была близка к семье»: Андрейченко объяснила, почему Михалков и Кончаловский не снимают ее в фильмах

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему попала в немилость к режиссерам Андрею Кончаловскому и Никите Михалкову.

«Кончаловский после съемок в «Сибириаде» про меня забыл. Все потому, что я прогуляла один съемочный день. Никита Михалков тогда сказал: «Никогда тебя больше снимать не буду». И не снимает. И Кончаловский тоже». Наталья Андрейченко

Как отметила звезда, у нее была «красивая юность». «А если кто-то не может простить, то это их проблемы. Я любила эту семью. Я была слишком близка к этой семье. С Натальей Петровной Кончаловской была близка. Оставалась у них дома. Хулиганила там. Разбивала ворота на машине. А братья в трусах в другом доме ночью из ванной комнаты смотрели. Помню, что на следующий день надо мной был совершен суд. Они говорили на всех языках мира — на французском, испанском, английском. Но только не на русском, поэтому я ничего не понимала. Это было так гениально. Это был такой урок. Выше урока в моей жизни не было», — заявила Наталья Андрейченко.

Напомним, что Наталья Андрейченко снялась в картине Андрея Кончаловского «Сибириада». После этого она стала известна на весь Советский Союз.

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