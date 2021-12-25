«Приходится топать ножкой»: Наталья Андрейченко в Мексике показала своего «молодого фаворита»

Актриса Наталья Андрейченко в Instagram поделилась записью, на которой она находится с молодым дизайнером Владимиром Славским.

«С приветом всему свету. Канкун. Мексика. Дорогие, а мы вам привет высылаем из Мексики. Прекрасной, замечательной и неопасной. На первом плане буду я. Приходится топать ножкой. Вовка, поздравляю, что ты приехал в Мексику. Добро пожаловать домой». Наталья Андрейченко

«Это ваш молодой фаворит?», «Очень приятный молодой человек и прекрасная Наталья», «Какой молоденький у вас кавалер», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дизайнер Владимир Славский приехал к Наталье Андрейченко для съемок некоего «Сатирического детектива». Актриса уже много лет проживает в Мексике и в России достаточно редкий гость.

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