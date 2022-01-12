«Хулиганкой была всегда»: Андрейченко назвала болтуном Панкратова-Черного после слов о загулах

Актер ранее рассказывал, что его коллега просто пропала на съемках «Сибириады».

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» негативно высказалась об актере Александре Панкратове-Черном.

Ранее на программе «Судьба человека» он заявил, что Андрейченко загуляла на съемках «Сибириады», сорвав съемочный процесс.

«Вот болтун. Вот неправда. Вот любит бла-бла-бла. Было дело. Ничего не могу сказать. Один раз после выпускного спектакля нашего во ВГИКЕ мы с курсом загуляли на Старом Арбате. Это правда. Найти меня не могли. Когда нашли, то я была в порядке». Наталья Андрейченко

Как отметила актриса, информация о ее постоянных загулах – неправда. «Хулиганкой была всегда. Перед Андроном Кончаловским было тогда неудобно. Он большой мастер», — заявила Андрейченко.

Напомним, что Наталья Андрейченко сыграла одну из главных ролей в «Сибириаде». Это картина принесла ей известность на всю страну.

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