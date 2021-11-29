Шикарный особняк, автопарк из иномарок, участок в полгектара: как живет Кончаловский в деревне

Режиссер с ребенком и женой поселились в подмосковном Крюково.

Режиссер Егор Кончаловский в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показал, как он живет с сыном Тимуром и женой, юристом Марией Леоновой, в деревне Крюково в Подмосковье.

Надо сказать, что Егор Кончаловский проживает в шикарных условиях. У него один только участок площадью в полгектара в деревне Крюково.

Поражает изяществом и особняк в три этажа. Именно отсюда он снимает свои знаменитые ролики, которые выкладывает в Instagram. В автопарке у Егора Кончаловского одни иномарки.

Напомним, что сыну Егора Кончаловского в этом году исполнилось четыре года. Режиссер без ума от своего наследника.

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