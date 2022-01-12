«Просто там более известные люди»: Мирзализаде назвал самого яркого участника шоу «Игра»

Шоумен Идрак Мирзализаде на YouTube-канале «Говорящие головы» высказался о шоу «Игра» и КВН, сравнив эти два популярных проекта.
По его мнению, проект, который до недавнего времени выходил на канале ТНТ, намного интереснее КВН. При этом он сделал поправку, что в «Игре» участвуют его друзья, поэтому ему сложно быть объективным.
«Яркое пятно — Азамат Мусагалиев и в целом «Камызяки». Они, как проект КВН или сами по себе, просто потрясающие. Но все там как в КВН. Чем отличается? Просто там более известные люди, и это интереснее смотреть — все».
Напомним, что шоу «Игра» было приостановлено на канале ТНТ осенью прошлого года. По одной из версий, проект перестал выходить, потому что он был очень похож на КВН. Впрочем, официальная причина – пандемия.
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