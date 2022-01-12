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«Просто там более известные люди»: Мирзализаде назвал самого яркого участника шоу «Игра»

Шоумен считает, что «Игра» намного интереснее КВН.

«Просто там более известные люди»: Мирзализаде назвал самого яркого участника шоу «Игра»
Идрак Мирзализаде. Фото: instagram.com/idrak.m/

Шоумен Идрак Мирзализаде на YouTube-канале «Говорящие головы» высказался о шоу «Игра» и КВН, сравнив эти два популярных проекта.

Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев. Фото: instagram.com/azabraza1984/

По его мнению, проект, который до недавнего времени выходил на канале ТНТ, намного интереснее КВН. При этом он сделал поправку, что в «Игре» участвуют его друзья, поэтому ему сложно быть объективным.

«Яркое пятно — Азамат Мусагалиев и в целом «Камызяки». Они, как проект КВН или сами по себе, просто потрясающие. Но все там как в КВН. Чем отличается? Просто там более известные люди, и это интереснее смотреть — все».

Идрак Мирзализаде

Напомним, что шоу «Игра» было приостановлено на канале ТНТ осенью прошлого года. По одной из версий, проект перестал выходить, потому что он был очень похож на КВН. Впрочем, официальная причина – пандемия.

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Азамат МуксагалиевИдрак МирзализадеКанал ТНТКВНШоу "Игра"