«Серию уже никто не увидит»: Прусикин выразил сожаление в связи с приостановкой шоу «Игра»

Певец Илья Прусикин в беседе с Петей Плосковым выразил свое сожаление, что шоу «Игра» на канале ТНТ было приостановлено.

«Какие-то серии смотрел. Я даже в следующем выпуске был в жюри. Там Леха Щербаков меня унизил, а я смеялся, как дебил. Но серию, наверное, уже никто не увидит». Илья Прусикин

По словам Ильи Прусикина, не все проекты про юмор ему по душе. К примеру, он никогда не пойдет на шоу «ЧБД». Ему не нравится, как одни люди унижают других своими шутками. Как сказала Прусикин, те, кто приходит на «ЧБД» понимают, что над ними будут смеяться, но все равно идут на шоу.

Напомним, что шоу «Игра» было приостановлено. Официальная причина – из-за пандемии. Что будет дальше с проектом пока неизвестно.

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