«Сан Саныч «Игру» Закрываев. Село — Нижняя Самооценка»: комики с ТНТ намекнули, кто закрыл шоу

Комики с канала ТНТ, среди которых Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, в «Ошуительном хоу» намекнули, кто причастен к закрытию проекта «Игра». По их мнению, это сын ведущего Александра Маслякова — Александр Масляков – младший.

Шоумены сыграли в популярную программу, которая выходит на Первом канале, — «Что? Где? Когда?». Причем ведущий, который задавал новоявленным знатокам вопросы, в какой-то момент произнес.

«Третий раунд. Вы очень хорошо играете. Сан Саныч «Игру» Закрываев. Село — Нижняя Самооценка. Улица Подстреленных Штанов. Площадь 40-летия ничего. Интересуется. Что делают прямо в лицо красивым самкам самцы одноусых звонарей, чтобы произвести на них впечатление. Стоит отметить, что самцы трясут отростком над клювом». Ведущий шоу

Напомним, что шоу «Игра» официально приостановлено. По слухам, проект очень напоминал КВН поэтому и было решено больше его не показывать по телевидению.

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