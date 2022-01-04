«Обладательница Пескова»: «Юрий Дудь» взял интервью у Татьяны Навки в финале Высшей лиги КВН

Участники команды «Юра» спародировали известного журналиста Юрия Дудя в финале Высшей лиги КВН на Первом канале.

Для начала юмористы назвали Дудя самым известной Юрой в Интернете. После этого журналист и блогер, которого сыграл один из шоуменов команды, решил взять интервью у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.

«У меня в гостях олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Пескова». Вымышленный Юрий Дудь

После этого вымышленный Юрий Дудь наконец-то представился. Он оказался пресс-секретарем пресс-секретаря президента. Его попросили назвать трех самых главных юмористов в мире. В этот список вошли Псаки, Байден и Зеленский.

Напомним, что в финале Высшей лиги КВН победу одержали сразу две команды. Это сборная Пермского края и «Неудержимый Джо».

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