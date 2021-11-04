«Очень грамотно»: Мишель Серова показала, как носить модный декоративный элемент этого сезона

Недавно дочь популярного артиста Александра Серова – Мишель сообщила о том, что ждет второго малыша. Почти два года назад звездная наследница стала мамой впервые – у нее родилась дочь Мия.

В своем инстаграм Мишель поделилась снимком, на котором позировала в высоких сапогах с бахромой. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Лариса Тимиряева отметила, что именно бахрома — самый модный декоративный элемент в осенне-зимнем сезоне 2021 -2022.

«Очень грамотно добавлен объем в верхней части силуэта платком, что уравновесило верх и низ, и визуально, на контрасте, сузило сам силуэт, добавив стройности. Гармонично и холодное цветовое комбинирование голубого, глубокого темно-синего и черного. Единственное, что делает образ незаконченным, это недостаточно объемная рубашка в сочетании с утрированно облегающими брюками, которые воспринимаются как лосины или плотные колготки. Создается ощущение того, что имеет место быть еще одна плечевая верхняя одежда, которую сняли в гардеробной», — сказала Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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