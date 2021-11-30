«Ваш оптимизм дает силы»: Александр Серов впервые обратился к поклонникам после госпитализации

Почти два месяца артист лечился от коронавируса.

Александр Серов впервые обратился к поклонникам после того, как попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Артист поблагодарил за поддержку всех, кто был неравнодушен к его состоянию последние два месяца.

«Благодарю всех за поддержку, за внимание и доброту, которую вы проявляете по отношению ко мне. Ваш оптимизм и энергия заряжают и дают силы. Я искренне желаю Вам здоровья, позитива, благополучия! Низкий поклон!» — написал Серов в своем Instagram.

Отдельно артист поблагодарил Игоря Крутого. Композитор переживал за здоровье коллеги, пока тот лежал в больнице. У Серова были поражены 75% легких.

Выписали артиста 19 ноября. Сейчас за ним ухаживает дочь.

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