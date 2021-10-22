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«Так уж сложились обстоятельства»: Мишель Серова призналась, что снова беременна

В прошлом году она родила своему мужу дочку Мию.

«Так уж сложились обстоятельства»: Мишель Серова призналась, что снова беременна
Мишель Серова. Фото: instagram.com/mishel_serova/

Дочь музыканта Александра Серова Мишель в Instagram призналась, что она снова беременна.

Мишель Серова
Мишель Серова. Фото: instagram.com/mishel_serova/

Как отметила Мишель Серова, секрет был раскрыт после программы «Пусть говорят», где она рассказывала о здоровье своего отца. По ее словам, теперь всем стало понятно, почему она откладывала вопрос о своей карьере и взяла паузу.

«Я не сторонник заявлять о таких личных вещах всему «миру». В связи с данной ситуацией. Так уж сложились обстоятельства. Зато теперь можно спокойно выкладывать фотки. Честно сказать, это довольно сложно скрывать. Кто догадался об этом еще на шоу «Дуэты»? Все поняли почему у меня было такое платье?»

Мишель Серова

Напомним, что в прошлом году Мишель Серова родила дочь Мию. Известно, что ее муж Роман занимается бизнесом. Он старше дочери Александра Серова на четыре года.

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