Смелые танцы: Рудова в свободной майке потрясла округлой грудью

Смелость Натальи Рудовой приходится по душе миллионам ее фанатов. Армия поклонников эффектной блондинки растет изо дня в день. Ведь в ее инстаграме можно увидеть не только откровенные фото, но и видео.

На этот раз 38-летняя актриса опубликовала ролик, на кадрах которого станцевала напротив зеркала. Наталья облачилась в трико и свободную майку, продемонстрировав стальной пресс и объемную грудь.

«Невероятная! Как всегда, классная! Огонь», — пишут пользователи Сети, восхищаясь смелостью популярной блондинки.

Напомним, в этом году Рудова отметит свой 39-й день рождения. Актриса тщательно скрывает свою личную жизнь, хотя периодически ей приписывают самые разные романы.

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