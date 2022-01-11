Неприкрыто: Рудова в облегающем костюме на голое тело бесстыдно сверкнула торчащими «вишенками» груди

Актриса Наталья Рудова снялась в комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым. Он стал ее экранным мужем, и в фильме есть даже пикантные сцены, где красотка раздевается до красного белья.

А вот в жизни Рудова предпочитает ходить без нижнего белья. Это стало заметно, когда она нарядилась в спортивный комплект нюдового оттенка, подчеркнувший то, что обычно помогает скрыть от посторонних взглядов бюстгальтер – торчащие «вишенки» груди.

Отметим, что после съемок с Нагиевым Рудова буквально расцвела. Секс-символ кино сделал комплимент красотке, когда назвал ее грудь лучшей в кинематографе, и Наталья уже не раз показала, как гордится своими формами.

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