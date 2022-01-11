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Нагиев просто ахнет: Рудова повязала блузку на груди без бюстгальтера, но узелок вдруг развязался

Актриса в откровенном наряде показала себя в Сети.

Нагиев просто ахнет: Рудова повязала блузку на груди без бюстгальтера, но узелок вдруг развязался
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Звезда сериала «Татьянин день» и комедии «Свингеры» Наталья Рудова в микроблоге поделилась новыми кадрами себя любимой. Красотка нарядилась на вечеринку с друзьями и выбрала довольно провокационный аутфит.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Блузка, которую надела Рудова, с фасоном на запах закрепляется узлом под грудью. но то ли сил у красотки не хватило, то ли времени, но завязки ослабли, и в кадре оказался пикантный вырез до самой талии, в котором бюстгальтер отсутствовал.

Но красотка не постеснялась позировать в таком виде. Ведь когда хочется подразнить своими прелестями, которыми восхитился даже Дмитрий Нагиев, то белье точно будет лишним.

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