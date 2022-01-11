Канье Уэст планирует в этом году приехать в Москву и записать дуэт с Эмином Агаларовым

Рэпер Канье Уэст, кроме этого, хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести службу в храме.

Рэпер Канье Уэст, известный ныне еще и как художник и предприниматель Йе, планирует поездку в Москву в ближайшее время.

Здесь рэпер планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным, провести воскресные богослужения в качестве своих первых концертов в России и расширить свои деловые предприятия в стране.

Сейчас разрабатывается график поездок Канье Уэста. Его путешествие в Россию, скорее всего, состоится весной или летом 2022 года.

По словам партнера Канье Уэста, на которого ссылается издание Billboard, рэпер планирует пробыть в Москве довольно долго и уже называет Россию своим вторым домом.

Здесь у него не только творческие, но и деловые интересы. Канье Уэст уже начал сотрудничество с бизнесменом Аразом Агаларовым, а с его сыном Эмином музыкант планирует записать дуэт.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.