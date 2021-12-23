«Дайте девочке микрофон»: Путин не узнал Собчак на своей пресс-конференции

Журналистка села слишком далеко от президента.

23 декабря известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак пришла на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина.

У скандальной звезды был серьезный вопрос о системе исполнения наказаний и пытках в колониях (недавно она выпустила большое расследование на эту тему), и, пожалуй, именно это обстоятельство дало Ксении возможность задать вопрос.

Дело в том, что 40-летняя журналистка была посажена довольно далеко от спикера, и ее знаменитое лицо не было замечено президентом. Внимание главы государства привлекала табличка с надписью «ФСИН» в руках дамы.

«А вот «ФСИН» написано… Дайте девочке микрофон», — попросил Путин помощников в зале. «Владимир Владимирович, после того, как был опубликован…» — заговорила Собчак, не представившись. «Представьтесь, пожалуйста!» — потребовал с трибуны Дмитрий Песков. «Ксения Собчак, «Осторожно, новости», — с улыбкой отрапортовала журналистка. «А… Слушай, не видно тебя, далеко… Вот здесь обычно сидишь», — прокомментировал Путин. «Ну я в красном, специально», — отметила Ксения, и только после этой заминки последовал вопрос.

Путин развернуто ответил на него и в конце добавил, что заключенные в колониях и тюрьмах, несмотря на их преступления, тоже «наши люди, и относиться к ним надо по-человечески».

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