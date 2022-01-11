«Моя любимая Алматушка была, как после войны»: певица Наzима рассказала о том, что пережила во время протестов в Казахстане

Певица Наzима после долгой паузы вышла на связь с поклонниками.

Она опубликовала обширный пост в микроблоге, в котором рассказала, что пережила во время протестов в Алматы.

В этот город певица прилетела 4 января, чтобы 5 числа дать концерт, но очутилась в самом эпицентре событий.

Сначала все было спокойно, и Наzима успела пройтись по магазинам и купить подарки близким. Когда певица вернулась в отель, она услышала звуки взрывов.

«До 7 утра я не могла уснуть из-за грохота. Интернет отключили. Но я успела получить сообщение от концертного директора о том, что концерт отменен. Начала искать билеты в Москву, чтобы скорее вылететь. Выехала в аэропорт за 4 часа, чтобы точно успеть. Внутренние рейсы отменили сразу, когда я приехала в аэропорт. Международные ждали посадку на рейсы. Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа, я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен, и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Хотя, кажется, прошло не больше 15 минут. Позже мы узнали, что ее разгромили», — написала в микроблоге Наzима.

Певица призналась, что ей в тот момент было очень страшно. Из-за отключенного Интернета нельзя было ни с кем связаться и узнать, что происходит. Состояние, по признанию Наzимы, у нее было близко к паническому.

«Так в самолете мы провели около 15 часов. Нас эвакуировали, и я поехала к брату. Следующие сутки провела в Алматы. Искали машину, чтобы выехать в Шымкент. Договорились со знакомыми и планировали выехать утром к моей семье. Но приехала другая машина. Двух ребят, которые должны были нас везти, расстреляли в авто. Один погиб, другой ранен. Это произошло 6 января. Просто на улицах города… Ни в чем не повинные люди. Когда выехали в Шымкент, видели, что вокруг много сожженных машин, разграбленные магазины, люди воровали бензин на заправках… Моя любимая Алматушка была просто как после войны, я не верила своим глазам», — продолжила Наzима.

В финале своего поста она пожелала всем жить в мире. Сейчас певица находится в Казахстане, она в безопасности.

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