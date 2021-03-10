«По-настоящему красивое»: Назима в чарующем танце у океана показала летящее платье цвета мандарина

Певица Назима, как и многие другие отечественные звезды, выбралась в этом году отдыхать на Мальдивы.

«Я в диком восторге. Мой внутренний ребенок счастлив. Ни одна камера не передаст всю красоту, которую вижу своими глазами. Каждому из вас желаю тут побывать и не один раз», — поделилась она эмоциями в личном блоге.

Естественно, что артистка лейбла Black Star тут же стала примерять свои лучшие отпускные наряды, каждый день меняя их. В серии аутфитов Назимы один выделялся своей яркостью. И, похоже, что самой певице он тоже нравился особенно. Это летящее платье из легкой ткани оттенка мандарина, в котором звезда не удержавшись пустилась танцевать прямо на берегу океана. Сочное облачение привлекло внимание и профессионального стилиста Ольгу Блок, которая в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro назвала его сильные стороны.

«Назима выбрала по-настоящему красивое платье, которое, кажется, вне времени. В шелковистой прозрачной фактуре оранжевый цвет выглядит роскошно! Да и гладкая загорелая кожа певицы «выдерживает» даже такой яркий цвет. У платья удачный крой — широкий пояс уравновешивает драпировки и подчеркивает фигуру. Кстати, такое платье универсальнее, чем кажется: оно и на пляже роскошно, с босоножками на каблуке и крупными украшениями — это вечерний наряд, а если скомбинировать его с модными кроссовками и свитером, получится повседневный образ», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок, персональный и fashion-стилист, со-основатель Style Institute Moscow. Объясняет нюансы моды и раскладывает все по полочкам. Помогает быть в тренде и оставаться собой. Опыт работы — 15 лет.

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