Роскошная: Назима в кипенно-белом платье с рукавами-бантами прогулялась вдоль океана

Певица Назима долго мечтала побывать на Мальдивах. В этом году ее чаяния превратились в реальность, звезда осталась в полном восторге от отпуска!

«Это была незабываемая поездка. Я, конечно, хотела туда поехать, но не ожидала, что это будет так скоро. Иногда наши желания, опережают наши планы. Благодарна каждой минуте, проведенной там. Была в моменте здесь и сейчас», — написала она в личном блоге.

Девушка приготовила для своего отпуска несколько ярких летних образов, включая мандариновое и канареечное платья. На прощание звезда примерила кипенно-белый наряд, который, как и предыдущие модели, отличался затейливым кроем и летящей тканью. Изюминка образа – рукава-банты, которые добавляли романтичности стилю.

«Вы такая красивая! Вдохновляете», «Неземная», «Такая нежная», «Цветочек», «Просто слов нет», — прокомментировали стайл звезды ее фолловеры.

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