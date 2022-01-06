Высказавшийся о ситуации в Казахстане Димаш Кудайберген удалил страницу в Instagram

Накануне певец обратился к своим согражданам в связи с митингами. После этого его страница в соцсети оказалась недоступна.

Димаш Кудайберген в 27 лет может похвастаться работой с Игорем Крутым, выступлениями с известными артистами и званием заслуженного деятеля Казахстана. Недавно в его родной стране прошли митинги. Он отреагировал на ситуацию в соцсети. Певец обратился к народу.

«Цены и расходы растут, и это трудно для населения. Народ устал. Поэтому необходимо принимать системные и конкретные меры по повышению уровня жизни. Единственное, братья, давайте не навредим нашему единству, пытаясь залатать дыры», — написал Димаш.

Артист также отметил, что ему дороги те места, где он вырос, граждане и вся страна. Многие поклонники поклонники поддержали Димаша. Они разделили его волнение по поводу того, что происходит в Казахстане.

Примечательно, что спустя сутки страница певца в Instagram оказалась недоступна. Так происходит, когда аккаунт удаляют. Не исключено, что артист сам решил заблокировать страницу. Однако у него было больше 3 млн подписчиков. Пока он не дал никаких комментариев и пояснений на этот счет. Поклонники в свою очередь обеспокоены тем, что потеряли связь с ним.

Напомним, что вечером в среду, 5 января, стало известно, что на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.

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