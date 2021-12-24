«Копия Олега Палыча»: поклонники обсуждают новое фото внучки Табакова и Марины Зудиной

Актриса Марина Зудина показала снимок младшей из женщин в своей семье.

Одна из сенсаций уходящего года — это, безусловно, прогремевшая летом новость о том, что актриса Марина Зудина стала бабушкой.

Причем об этом событии в звездном семействе поклонникам стало известно почти через год.

Несколько месяцев Марина Зудина и ее сын Павел, ставший папой, скрывали факт пополнения в семье. Павел Табаков не живет с мамой своей дочери Мии, актрисой Софьей Синицыной, но принимает участие в воспитании наследницы.

Марина Зудина тоже ведет себя довольно открыто с внучкой и периодически публикует фотографии Мии в своем микроблоге.

На этот раз она поделилась красивым кадром с фотосессии. Мию на руках держит ее мама Софья Синицына.

«Красота в гармонии… Младшая из женщин в семье. Мия с мамой», — подписала кадр Марина Зудина.

Подписчики умилились фотографии и признали, что малышка очень похожа на своего знаменитого дедушку Олега Табакова.

«Копия Олега Палыча», «Так на дедушку похожа», «Красавица маленькая», «Да, очень на дедушку похожа. Царствие небесное ему», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.