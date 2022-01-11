Алексей Воробьев о работе в США: «Той жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет»

Алексей Воробьев давно стал популярным певцом. Он даже ездил на «Евровидение». Однако со временем артист стал чаще сниматься в кино и писать саундтреки. Его теперь сложно увидеть на концертах.

Большую часть времени он проводит в США, где строит карьеру. В 33 года Алексей продолжает быть холостяком, хоть и не обделен женским вниманием. В новом интервью он рассказал о сложностях в жизни, которые помогли ему стать еще сильнее.

В 2013-м году Воробьев пережил инсульт после ДТП в Лос-Анджелесе. Теперь он признается, что этот момент надломил его жизнь. По словам артиста, тогда он переехал в США и стал записывать американский альбом с крупной компанией, которая работает с Леди Гагой.

Но из-за инсульта ему пришлось остановить работу. Алексей сомневался, что вообще сможет вернуться а сцену. Тогда они стал писать сценарии, а также пробовать свои силы как режиссер.

«Только когда я физически не мог выходить в кадр, я освоил всю „закадровую работу“. Снял свой первый короткометражный фильм, который был отмечен на многих фестивалях. Я думал: „Если у людей он вызывает те эмоции, которые я в него вложил, значит, у меня получается!“ Я понимал, что той жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет, но это открывало мне что-то новое, жизнь расширялась, возможностей творческой реализации становилось все больше. То есть в тот момент, когда она сузилась вот до такой, казалось бы, крошечной точки, все, наоборот, пошло вверх», — вспомнил певец.

Теперь Воробьев может похвастаться не только съемками с итальянской актрисой Катерина Мурино, которая в свое время отметилась в картине «Казино «Рояль». Теперь артист готовится снять свой первый американский сериал, в котором сыграет не главную роль, но зато станет режиссером и проявит свой талант, об этом он рассказал Вадиму Вернику для журнала «ОК!».

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