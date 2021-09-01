Алексей Воробьев вспомнил школьные годы: «Учился я в школе довольно плохо»

Певец хоть и не стремился к знаниям, но о школе вспоминает с теплотой.

День знаний всегда был волнительным праздником. В этот день глубоко в душе каждого взрослого отзываются те маленькие мальчишки или девчонки, что когда-то сидели за партами.

В преддверии школьной поры популярный певец Алексей Воробьев рассказал Тeleprogramma.pro о своих школьных успехах и признался, что каждый год в День знаний его захватывает чувство ностальгии по школьным временам.

Музыкант признается, что скучает по школе не только 1 сентября, но и в другое время. Когда он оглядывается назад, то вспоминает это время с теплом.

«Так хочется вернуться туда, где все то, что происходило со мной сейчас, было лишь мечтой, которая казалась несбыточной. Я сидел за последней партой, и, надо заметить, довольно плохо учился. Пройти по коридорам школы, увидев все это не через призму воспоминаний, а через реального меня сейчас. Взглянуть на этот путь от мальчишки из Тулы до молодого мужчины, который работает в Голливуде, планирует снимать свой первый американский сериал, и не видит в жизни преград», — делится певец.

Алексей вспоминает, что не отличался особым рвением в учебе. В классе он предпочитал сидеть за последними партами. Когда все первоклашки за свой труд получали смайлики на последней странице прописи, певец уже тогда умудрился заработать свой первый кол.

«Я получил в первом классе, свой первый кол- гордиться нечем, но он был очень красивый, нарисованный красной ручкой на последней странице тетради, где всем клеили смайлики» — рассказывает Алексей Воробьев.

Артист подчеркнул, что в жизни нужно и важно мечтать, тогда есть шанс достичь всех своих целей.

«Жизнь складывается из наших мечт — и если мы идем ей на встречу и действуем, она начинает собираться как огромный пазл, и превращаться в ту мечту, которая когда-то была у маленького ребенка» — рассуждает певец.

День знаний в этом году Алексей Воробьев проведет в кругу талантливых детей. Он вместе с коллегами будет сидеть в жюри телевизионного конкурса для детей и подростков.

Каждый новый учебный год школьники начинают с рассказа, как они провели лето и что было самое запоминающееся? На этот же вопрос ответил и певец. В жизни звезды это первое лето, которое он провел в своем собственном доме в Голливуде. Это место он называет по-настоящему своим.

«Это наверное самое яркое событие не только этого лета, но и всего уходящего года для меня»- делится радостью Воробьев.

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