«Невежественные головорезы»: Леди Гага – о реакции наследников модной империи на фильм «Дом Гуччи»

Леди Гага поделилась своим мнением на реакцию наследников модной империи на фильм «Дом Гуччи». Члены династии негативно отреагировали на киноленту. По их мнению Ридли Скотт изобразил семью «невежественными головорезами, бесчувственными ко всему миру». Исполнительница роли Патриции Реджани призналась, что старалась показать историю именно о жене Маурицио Гуччи, и как она пыталась выживать.

«Должно быть очень больно наблюдать, как реальную историю воплощают в том, что по сути является нашей версией правды и версией Ридли.Так что я просто…я выражаю свою любовь семье. Я изо всех сил старалась сделать эту картину о чем-то более важном, чем их история, а именно о женщинах и выживании», — поделилась Леди Гага в беседе с UPR.

Также Леди Гага рассказала, как готовилась к роли. Она долгие месяцы изучала акцент Патриции. Однако сама леди Гуччи не в восторге от выбора режиссера.

«Меня весьма раздражает тот факт, что Леди Гага играет меня в новом фильме Ридли Скотта, не проявив внимания и чуткости, чтобы прийти и познакомиться со мной. Это не вопрос денег. Я ни цента не получу за фильм. Это вопрос здравого смысла и уважения», — возмущалась 72-летняя Патриция в интервью итальянскому изданию ANSA.

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