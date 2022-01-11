«Если бы он не был влюблен, то не приглашал меня»: Антоненко – об отношениях с Видовым

Актриса Елена Антоненко в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала об отношениях с актером и режиссером Олегом Видовым.

«Олег Видов был определенным магнатом в Голливуде в русской диаспоре. Вообще он был абсолютно открытым. Любил всех, кто был как-то связан с Москвой и Россией. Он сразу всех приглашал и делал такие вечера». Елена Антоненко

По словам Антоненко, у нее был период, когда она только переехала в Америку и нуждалась в помощи. «Еще не нашла места, где буду жить. Он всегда мог накормить меня с детьми. Спрашивал, есть ли у нас продукты. Он никогда не был счастлив с женщинами. Сложная личность. Он был самым главным в любой паре и в отношениях. Если бы он не был влюблен, то не приглашал меня», — заявила Елена Антоненко.

Напомним, что Елена Антоненко считается одной из любимых учениц Олега Табакова. Она сыграла в картинах «Синдикат-2», «Возьму твою боль» и других. В США она сыграла в трех голливудских фильмах — «Клан Сопрано», «Хлеб и розы», «Улица».

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