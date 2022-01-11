«Первым делом снял все спектакли Ефремова»: Щербаков — о порядках Табакова после прихода в МХТ

По словам актера, Олег Павлович просто его выгнал из театра вместе с женой Татьяной Бронзовой.

Актер Борис Щербаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как режиссер Олег Табаков выгнал его из МХТ.

«Олег Павлович нас с женой, по сути, выгнал. Он сказал, когда пришел в театр: «Я никого не трону, кто проработал больше 30 лет». А у нас был уже 31 год стажа, но в итоге выгнал. А что мы, судиться, что ли, будем? Он первым делом снял все спектакли Олега Ефремова. В одной постановке было занято полтруппы — «Свет в окне светит». Меня попросили поговорить с Табаковым, чтобы он не снимал эту постановку. Он сказал, что этот спектакль — не для МХТ». Борис Щербаков

По словам Бориса Щербакова, все в театре стало по-другому после прихода Олега Табакова. «Театр стал коммерческим. Он великолепный коммерсант, но стало меньше доброты и отзывчивости», — заявил Борис Щербаков.

Напомним, что Борис Щербаков покинул МХТ в 2003 году. Он перешел в Московский Новый драматический театр.

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