Талызина с тростью появилась в студии «Пусть говорят», чтобы спустя 30 лет увидеться с Антоненко

Звезды советского кино очень давно не виделись.

Актриса Валентина Талызина, которой 86 лет, пришла на программу «Пусть говорят» на Первом канале, чтобы спустя 30 лет увидеться с актрисой Еленой Антоненко. Они вместе играли в популярном советском фильме «Лиха беда начало».

Звезды советского кино в студии первым делом обнялись. Талызина может передвигаться только с костылем и при помощи.

«Каждый человек поступает по-своему. Ей так захотелось, и она уехала в США. Меня саму звали во Францию, но я не захотела французам мыть полы. Лена, конечно, полы не мыла. Она пошла в свою профессию». Валентина Талызина

Как заметила Валентина Талызина, у Елены Антоненко своя судьба. «У нее была уверенность, что она там будет хорошо жить», — заявила Валентина Талызина.

Напомним, что Елена Антоненко считается одной из любимых учениц режиссера Олега Табакова. Она сыграла в картинах «Синдикат-2», «Возьму твою боль» и других. В США она сыграла в трех голливудских фильмах — «Клан Сопрано», «Хлеб и розы», «Улица». Она вернулась в Россию из Америки.

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