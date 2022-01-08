«В этих влюбленных в жизнь глазах»: Виктория Лопырева восхитилась своим подросшим сыном

Модель рассказала, что в детстве получала по 14 подарков на Новый год.

Бизнесвумен Виктория Лопырева поделилась свежим фото двухлетнего сына Марка Лионеля. Малыш позировал среди новогодних декораций в Дубае.

В феврале 2022 года наследник Лопыревой отметит свой третий день рождения. В столь юном возрасте Марк Лионель уже разгуливает в брендовых вещах и с модной прической.

Мальчик позировал для любимой мамы в белоснежной футболке Dolce&Gabbana и светлых джинсах с карманами. А на ногах у любителя высоких причесок были полосатые Yeezy Boost.

«Смотрю на сына и кайфую. Сколько радости, восхищения и веры в чудо в этих влюбленных в жизнь глазах. И пусть Марк Лео получает все, что захочет в праздники или просто по понедельникам, он с искренним восторгом бежит к каждому подарку», – восторгалась своим наследником Лопырева.

«Мама в детстве рассказала, что Дед Мороз любит гостеприимство. А гостям первым делом предлагают тапочки. Так в нашем доме появилась маленькая традиция — ставить тапочки под елку. Пока однажды брат не спросил: «А почему ты тапочки только 31 декабря ставишь? Время же волшебное до Старого Нового года!»», – вспомнила Виктория.

«Так традиция обновилась. И тапочки стали оставаться под елкой чаще. Заботливые родители до последнего боролись за детскую веру в чудеса. А счастливая я получала 14 подарков вместо одного», – заявила модель.

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