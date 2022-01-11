Хабенский отметит юбилей на сцене возглавляемого им театра

50-летний актер снова сыграет барона Мюнхгаузена в спектакле МХТ имени Чехова.

11 января исполнилось 50 лет известному актеру и художественному руководителю МХТ имени Чехова, народному артисту России Константину Хабенскому.

Свой знаковый юбилей актер отметит на сцене. В день рождения он сыграет главную роль в спектакле Виктора Крамера «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Начало — в 19:00.

больше по теме Хабенский выйдет на сцену в роли барона Мюнхгаузена Актер сам приложил руку к написанию оригинальной пьесы.

«Бывают театры, куда не хочется приходить вне зависимости, работаешь ты там или просто друзей навещаешь. В МХТ приходить хочется», — цитирует Хабенского сайт возглавляемого им театра.

В юбилей труппа пожелала своему руководителю успехов во всех начинаниях, здоровья, сил, терпения и удачи.

Напомним, Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова в конце октября 2021 года. В этом театре он служит с 2003 года.

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