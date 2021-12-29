«На днях с Бекмамбетовым разговаривал»: Хабенский объявил о скорых съемках нового «Дозора»

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский в эфире программы «Кино в деталях» на канале СТС объявил о скорых съемках нового «Дозора».

«Я бы очень хотел, чтобы был полный метр «Дозоров». Спустя 15 лет. Я с Тимуром Бекмамбетовым об этом на днях разговаривал. Может, он сейчас меня услышит, потому что это было совсем недавно. Мы посвятили этому много времени. Мне кажется, что Тимур загорелся». Константин Хабенский

Как заметил Хабенский, Бекмамбетов по жизни фантазер и увлеченный человек. «Он может перехватиться какой-то другой идеей. Но сейчас, пользуясь случаем, я напоминаю Тимуру про «Дозор», — сказал Хабенский.

Картина «Ночной Дозор» вышла на экраны в 2004 году и установила рекорд кассовых сборов для своего времени. Через два года было снято продолжение «Дневной Дозор».

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