«Просто завидуют»: Макеева назвала причину своей небывалой популярности

Актриса считает, что вокруг нее слишком много хейтеров.

Минувший год для Анастасии Макеевой стал очень богатым на события. Актриса вышла замуж, запустила собственные бренды косметики и одежды, купила недвижимость в Турции и отметила 40-летие.

Однако страсти вокруг ее нового личного счастья до сих не утихают. Некоторые окрестили звезду театра разлучницей, другие пишут гневные комментарии. Сама же Анастасия считает, что ей просто завидуют. Об этом она заявила в своем микроблоге.

«Как думаете, зачем на моей странице торчат те, кто не любит меня?» — спросила у фанатов Макеева. «Просто завидуют», — отметил один из пользователей Сети, с которым Макеева оказалась полностью согласна.

Напомним, с Романом Мальковым актриса познакомилась летом 2020 года на собственной даче.

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