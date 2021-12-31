«До свидания, 2021»: Макеева подвела итоги уходящего года, позируя с мужем и пасынком

В последний день уходящего года многие подводят его итоги. Не осталась в стороне и Анастасия Макеева. Размышлениями она поделилась в своем инстаграме, опубликовав при этом семейное фото. Звезда театра позировала рядом с мужем и пасынком.

«Непростой ты был, 2021. Взлеты и падения, разочарования и удачи. Они как нельзя закаляют и дают нам дорогу для будущих свершений. Так что, все в копилочку. Все как отличный опыт на будущие действия и движение к уже написанным планам. Впереди претворение в жизнь сногсшибательных задумок, аж самой страшно, когда думаю о том, что намечено к исполнению. До свидания, 2021», — написала Макеева.

Напомним, в этому году Анастасия Макеева в четвертый раз вышла замуж, запустила линию собственной одежды, а также уходовой косметики, купила недвижимость в турецкой Аланье и впервые в жизни сменила фамилию.

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