Теперь психолог: Анастасия Макеева озвучила стоимость одной своей консультации

Актриса работает с четырьмя мастерами во время диагностики.

Артистка Анастасия Макеева похвасталась мастерством в области гендерной и семейной психологии. Знаменитость готова помочь всем нуждающимся за 60 тысяч рублей.

Макеева разместила в Stories личного микроблога стоимость однорого разбора, который может помочь разобраться в отношении с партнером и самим собой. Так утверждает сама актриса. Для консультации у Анастасии необходимо выложить кругленькую сумму в 60 тысяч рублей.

Одна из поклонниц Макеевой поинтересовалась у артистки о причине набора веса.

«Лишний вес – это часто невысказанные обиды или лояльность к кому-то из родителей. Диагностика покажет», – ответила Анастасия.

Также Анастасия Макеева рассказала, как наладить отношения с родственниками.

«Проработать себя, возможно, в вас чувство вины к какому-то из родителей», – добавила Макеева.

Отметим, что в последнее время среди звезд стало модно запускать марафоны личного развития. Артисты получают необычные профессии и потом учат своих поклонников повышению уровня жизни.

Напомним, ранее гуру личностного роста Елена Блиновская резко высказалась в адрес телеведущей Ксении Собчак. Создательница «Марафонов желаний» пригрозила жене Константина Богомолова купанием в холодной воде.

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