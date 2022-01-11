«Считали, что я слишком требовательная»: Малькова назвала причину разногласий в семье

Светлана и Роман Мальковы были в браке 17 лет.

Нынешний муж Анастасии Макеевой Роман Мальков до встречи с ней был женат. Бизнесмен прожил со Светланой Мальковой 17 лет и воспитывал четырех детей. В своем инстаграме художница рассказала, что ни отец, ни его родители не поддерживают связь с детьми и внуками.

«А за что вас невзлюбила бывшая свекровь и перенесла это на ваших детей?» — спросили фолловеры у художницы.

«Считали, что я слишком требовательная и командую их сыном. А в семье главой должен быть мужчина», — ответила Малькова.

Напомним, Светлана Малькова с тремя детьми осталась жить в Словении. Ранее она сообщила, что экс-супруг погасил долг по алиментам.

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